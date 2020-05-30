Коронавирус в мире: главное на утро 30 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 30 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 033 835 человек. Зафиксирован 366 891 летальный исход, вылечились 2 661 163 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 793 350 человек. Далее идут Бразилия (468 338), Россия (387 623), Испания (285 644), Великобритания (271 222) и Италия (232 248).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (104 542), Великобритания (38 161), Италия (33 229), Франция (28 714) и Испания (27 944).

— Власти Бразилии за сутки выявили почти 27 тысяч заражений новым коронавирусом — это очередной максимум, погибли 1 124 человека.

— Власти Узбекистана до 15 июня продлили карантинные меры из-за коронавируса COVID-19, но в благополучных регионах открывают спортивные клубы и разрешат свадьбы.

— Жители Польши с субботы, 30 мая, могут выходить на улицу без масок. Польское правительство вводит уже третий этап смягчения режима эпидемии, который до сих пор действует в республике.

— Самый посещаемый музей мира — парижский Лувр, закрывшийся 13 марта из-за пандемии коронавируса, планирует открытие 6 июля.