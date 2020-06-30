Коронавирус в мире: главное на утро 30 июня

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:35 мск 30 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 10 412 241. Зафиксировано 508 228 летальных исходов, вылечилось 5 668 668 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 681 811 человек. Далее идут Бразилия (1 370 488), Россия (641 156), Индия (567 536) и Великобритания (311 965).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (128 783), Бразилия (58 385), Великобритания (43 575), Италия (34 744) и Франция (29 813).

— Глобальная пандемия все еще не приблизилась к окончанию, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его мнению, распространение вируса ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании инфекции.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продумать возврат к режиму жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае этого года. По словам главы государства, после снятия ограничений количество случаев заражения коронавирусом в сутки в стране выросло в семь раз.

— Международный Женевский автосалон не состоится в 2020 и 2021 году, сообщают организаторы мероприятия. В заявлении на официальном сайте выставки они выразили надежду на то, что им удастся провести событие весной 2022 года.