Коронавирус в мире: главное на утро 3 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:25 мск 3 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 10 991 872. Зафиксировано 524 176 летальных исходов, вылечились 6 150 606 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 837 189 человек. Далее идут Бразилия (1 501 353), Россия (661 165), Индия (627 168) и Испания (297 183).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (131 485), Бразилия (61 990), Великобритания (43 995), Италия (34 818) и Франция (29 875).

— Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ученые по всему миру разрабатывают 141 вакцину от коронавируса.

— Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, может становиться более заразным в случае мутации, ускоряющей его репликацию, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе страны над коронавирусом:

— На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, — сказал Лукашенко. — Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.