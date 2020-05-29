Коронавирус в мире: главное на утро 29 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 29 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 909 003 человек. Зафиксирован 362 081 летальный исход, вылечились 2 581 951 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 7687 461 человек. Далее идут Бразилия (438 812), Россия (379 051), Испания (284 986), Великобритания (269 127) и Италия (231 732).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (103 330), Великобритания (37 837), Италия (33 142), Франция (28 662) и Испания (27 119).

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правительство дает «зеленый свет» ранее объявленным мерам по смягчению карантина.

— Запрет на перемещения более чем на 100 километров от дома будет снят во Франции со второго июня.

— Карантин из-за коронавируса в Боливии продлен до 30 июня, границы останутся закрытыми.

— В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

— Университетская клиника Тюбингена в Германии временно приостановила клиническое исследование препарата гидроксихлорохин, который ранее президент США Дональд Трамп назвал лекарством от коронавируса.

— Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие два-три месяца из-за последствий коронавируса, а в 2020 году почти 2 миллиарда человек рискуют остаться без нее или перейти на неполную занятость, говорится в исследовании Boston Consulting Group.