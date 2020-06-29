Коронавирус в мире: главное на утро 29 июня

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:40 мск 29 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 10 249 460. Зафиксировано 504 466 летальных исходов, вылечилось 5 556 634 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 637 077 человек. Далее идут Бразилия (1 345 254), Россия (634 437), Индия (549 197) и Великобритания (311 151).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (128 437), Бразилия (57 658), Великобритания (43 550), Италия (34 738) и Франция (29 778).

— В американском штате Калифорния новая вспышка коронавируса. Местные власти приняли решение о закрытии баров из-за сложившейся ситуации.

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