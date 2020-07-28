Коронавирус в мире: главное на утро 28 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 28 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 16 650 148. Зафиксировано 656 621 летальный исход, вылечился 10 234 971 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 433 410 человек. Далее идут Бразилия (2 446 397), Индия (1 484 136), Россия (818 120) и ЮАР (452 529).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (150 444), Бразилия (87 737), Великобритания (45 759), Мексика (44 022) и Италия (35 112).

— За последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло примерно вдвое, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. В ближайшие дни будет созван чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией в мире.

— Американские ученые Калифорнийского университета пришли к выводу, что пациенты, переболевшие коронавирусом параллельно с сахарным диабетом, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, поскольку их заболевание протекает тяжелее, чем у пациентов без диабета. Люди, заразившиеся коронавирусом параллельно с сахарным диабетом, умирают в 12 раз чаще.

— Власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананге был выявлен новый, более заразный тип коронавируса. Город закрыт для туристов, введены дополнительные меры безопасности.