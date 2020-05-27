Коронавирус в мире: главное на утро 27 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 27 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 687 750 человек. Зафиксирован 352 261 летальный исход, вылечились 2 431 636 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 725 275 человек. Далее идут Бразилия (394 507), Россия (362 342), Испания (283 339), Великобритания (265 227) и Италия (230 555).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (100 572), Великобритания (37 048), Италия (32 955), Франция (28 530) и Испания (27 117).

— Премьер-министр Армении заявил, что страна переживает вторую волну эпидемии коронавируса.

— Куба не станет вводить обязательный карантин для туристов.

— Молдавия снимет запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. Несмотря на это, в данный момент в стране действует запрет на въезд иностранных граждан до 30 июня.

— Правительство Черногории заявило, что все больные коронавирусом в стране вылечились.

— Власти Испании отменят карантин для иностранных туристов с 1 июля.

— В Японии полностью снят режим чрезвычайной ситуации.