Коронавирус в мире: главное на утро 27 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 27 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 16 421 465. Зафиксировано 652 276 летальных исходов, вылечились 10 051 644 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 371 839 человек. Далее идут Бразилия (2 419 901), Индия (1 436 019), Россия (812 485) и ЮАР (445 433).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (149 849), Бразилия (87 052), Великобритания (45 752), Мексика (43 680) и Италия (35 107).

— Власти Вьетнама намерены вывезти за четыре дня примерно 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг, где ранее после длительного перерыва были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

— Министерство обороны Испании, чтобы контролировать распространение коронавируса в вооруженных силах, намерено обучать военнослужащих отслеживать случаи COVID-19 в рядах войск.

— Власти Алжира на 15 дней продлили действие комендантского часа и ряда карантинных ограничений в 29 провинциях из 48 из-за распространения коронавируса.

— Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Запрещается въезд в города Касабланка, Танжер, Тетуан, Фес, Марракеш, Мекнес, Беррашид, Сеттат.