Коронавирус в мире: главное на утро 26 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 26 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 590 358 человек. Зафиксировано 347 907 летальных исходов, вылечились 2 366 574 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 706 226 человек. Далее идут Бразилия (376 669), Россия (353 427), Испания (282 480), Великобритания (261 184) и Италия (230 158).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (99 805), Великобритания (36 914), Италия (32 877), Франция (28 432) и Испания (28 837).

— Власти Перу начали проводить быстрые тесты на COVID-19 пассажирам метро в Лиме, положительные результаты показали примерно треть анализов.

— Въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней, из-за вспышки коронавируса будет прекращен со среды.

— Медики и поддерживающие их граждане в разгар эпидемии вышли на улицы крупного аргентинского города Кордоба, протестуя против угроз в адрес сотрудников здравоохранения и ущемления их прав.

— Саудовская Аравия с четверга начинает постепенное возвращение к обычной жизни после ограничений из-за коронавируса.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после перенесенного COVID-19 у него ухудшилось зрение.

— Правительство Японии расширяет список стран, въезд из которых запрещен на фоне эпидемии коронавируса, добавив в него еще 11 государств. К изначальному списку были добавлены Индия, Пакистан, Бангладеш, Аргентина, Сальвадор, Киргизия, Таджикистан, Афганистан.

— В Великобритании парки развлечений обяжут посетителей соблюдать дистанцию.