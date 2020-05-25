Коронавирус в мире: главное на утро 25 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 25 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 500 696 человек. Зафиксировано 346 727 летальных исхода, вылечились 2 302 098 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 686 436 человек. Далее идут Бразилия (365 213), Россия (344 481), Испания (282 852), Великобритания (259 559) и Италия (229 858).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (99 300), Великобритания (36 793), Италия (32 785), Испания (28 752) и Франция (28 367).

— Власти США отправят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции.

— Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост числа заражений коронавирусом.

— Необходимости в режиме чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в Японии больше нет, заявил министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура.

— Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна с 1 июня практически полностью восстановит деятельность большинства сфер экономики и отменит комендантский час.

— Власти Гондураса продлили действие комендантского часа на территории всей страны до 31 мая.

— Около 40 бельгийских граждан подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за мер изоляции, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— Впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры в связи с пандемией COVID-19, папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на несколько мгновений появился в окне Апостольского дворца, чтобы поприветствовать и благословить верующих.

— Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время.