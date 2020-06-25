Коронавирус в мире: главное на утро 25 июня

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:30 мск 25 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 9 532 128. Зафиксировано 485 122 летальных исхода, вылечились 5 179 011 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 462 554 человека. Далее идут Бразилия (1 192 474), Россия (606 881), Индия (473 105) и Великобритания (306 862).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (124 281), Бразилия (53 874), Великобритания (43 081), Италия (34 644) и Франция (29 731).

— Число зараженных коронавирусом в мире превысит отметку в 10 миллионов человек на следующей неделе, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

— По оценкам инфекционистов, выявленные в Китае и Южной Корее новые случаи заражения являются частью прежней волны пандемии. Эксперты считают, что вторая волна заболеваемости еще не наступила.

— По данным исследования медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, переболевшие коронавирусом люди могут всю жизнь испытывать проблемы с легкими, психологические расстройства и хроническую усталость.

— Суточная заболеваемость коронавирусом в США превысила апрельские показатели. New York Times сообщает, что в стране зафиксировано более 35 тысяч случаев заражения инфекцией.

— Президент Словакии Зузаза Чапутова ушла на карантин в связи с тем, что у одного из сотрудников администрации главы государства выявили коронавирус.