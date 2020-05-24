Коронавирус в мире: главное на утро 24 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 24 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 405 186 человек. Зафиксировано 343 983 летальных исхода, вылечились 2 247 345 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 666 828 человек. Далее идут Бразилия (349 335), Россия (335 882), Испания (282 370), Великобритания (257 154) и Италия (229 327).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (98 683), Великобритания (36 675), Италия (32 735), Испания (28 370) и Франция (28 332).

— Власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса еще 20 марта, до 7 июня.

— Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех.

— Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов хотел бы уже в начале июня отменить введенные на уровне страны ограничения из-за коронавируса и заменить их мерами на уровне местных властей.

— Первый пациент с коронавирусом скончался в секторе Газа, сообщил в субботу официальный представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

— Храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима вновь откроется для верующих в воскресенье, 24 мая, после двухмесячного карантина.

— Траур по жертвам эпидемии коронавируса COVID-19 будет объявлен в Испании во вторник, он продлится десять дней.