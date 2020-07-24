Коронавирус в мире: главное на утро 24 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 24 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 15 656 884. Зафиксировано 636 576 летальных исходов, вылечились 9 544 766 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 169 991 человек. Далее идут Бразилия (2 289 951), Индия (1 288 130), Россия (795 038) и ЮАР (408 052).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (147 333), Бразилия (84 207), Великобритания (45 554), Мексика (41 908) и Италия (35 092).

— Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил, что большинство людей в мире все еще уязвимы для коронавируса, а вернуться к прежней жизни уже нельзя.

— С 25 июля в Бельгии станет обязательным ношение масок в местах массового скопления людей. Также, власти королевства обязали все магазины закрываться не позднее 22.00. Все это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика потратила на борьбу с распространением коронавируса порядка полумиллиарда белорусских рублей, или 208 миллионов долларов.