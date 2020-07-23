Коронавирус в мире: главное на утро 23 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 23 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 15 379 943. Зафиксировано 630 313 летальных исходов, вылечились 9 354 882 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 100 875 человек. Далее идут Бразилия (2 231 871), Индия (1 239 684), Россия (789 190) и ЮАР (394 948).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (146 183), Бразилия (82 890), Великобритания (45 501), Мексика (41 190) и Италия (35 082).

— В Бразилии выявлено рекордное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом за сутки — 67 860 человек. Предыдущий рекорд был установлен 19 июня, тогда в стране зафиксировали 54 771 случай заражения инфекцией за сутки.

— Глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что появления вакцины от коронавируса не стоит ожидать ранее 2021 года.

— Ученые из США создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус. В данный момент исследования проводятся на животных, к октябрю могут начаться клинические испытания на людях.