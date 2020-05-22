Коронавирус в мире: главное на утро 22 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 21 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 197 863 человек. Зафиксировано 334 680 летальных исходов, вылечились 2 082 950 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 620 902 человека. Далее идут Россия (317 554), Бразилия (310 921), Испания (280 117), Великобритания (250 908) и Италия (228 006).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (96 354), Великобритания (36 042), Италия (32 486), Франция (28 215) и Испания (27 940).

— В четверг в Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных исходов: за сутки там умерли 1188 человек.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих трех дней американские флаги на зданиях федерального правительства и национальных монументах будут приспущены в знак скорби по людям, скончавшимся от коронавируса.

— Лаборатории многих стран пытаются разработать вакцину против коронавируса. Есть надежда, что им удастся это сделать в рекордные сроки.

— Бразильская клиника разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.