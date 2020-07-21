Коронавирус в мире: главное на утро 21 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 21 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 14 858 106. Зафиксировано 613 340 летальных исходов, вылечились 8 911 194 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 961 429 человек. Далее идут Бразилия (2 121 645), Индия (1 155 542), Россия (777 486) и ЮАР (373 628).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (143 834), Бразилия (80 251), Великобритания (45 312), Мексика (39 485) и Италия (35 058).

— Иммунологи Миланского государственного университета и специалисты Национального института астрофизики Италии заявили, что ультрафиолетовое излучение значительно ослабит коронавирус.

— Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза передачи и распространения коронавируса в Латинской Америке остается высокой. За последние недели количество заражений увеличилось в Боливии и Колумбии.

— Власти Израиля продлили запрет на въезд в страну иностранцам до 1 сентября.