Коронавирус в мире: главное на утро 20 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 20 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 989 019 человек. Зафиксировано 324 958 летальных исходов, вылечились 1 959 149 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 570 583 человека. Далее идут Россия (299 941), Испания (278 803), Бразилия (271 885), Великобритания (248 818) и Италия (226 699).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (93 533), Великобритания (35 341), Италия (32 169), Франция (28 022) и Испания (27 778).

— Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил об обязательном режиме ношения масок до появления вакцины от коронавируса.

— В Испании с 20 мая вводится обязательный масочный режим.

— США используют военные самолеты для доставки 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию. Первую партию отправят 20 мая, вторую — 26 мая.

— Сербия откроет границы с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией и Черногорией с 1 июня.

— Австрия планирует открыть границы с Чехией, Словакией и Венгрией в середине июля.

— Во Франции закрыли более 50 школ, открытых после карантина, из-за новых случаев заражения коронавирусом.