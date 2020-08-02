Коронавирус в мире: главное на утро 2 августа

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 2 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 18 023 357. Зафиксировано 688 939 летальных исходов, вылечились 11 332 014 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 764 318 человек. Далее идут Бразилия (2 708 876), Индия (1 751 919), Россия (845 443) и ЮАР (503 290).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (157 898), Бразилия (93 616), Мексика (47 472), Великобритания (46 193) и Индия (37 403).

— Количество случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии превысило 18 миллионов.

— Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго. Глава организации Тедрос Гебрейесус отметил, что кризис, подобный нынешнему, происходит «раз в столетие», а его последствия будут отражаться на человечестве еще несколько десятилетий.

— В Финляндии отменили рекомендации о переводе сотрудников на удаленный режим работы и разрешили проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек.