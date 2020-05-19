Коронавирус в мире: главное на утро 19 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 19 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 894 233 человек. Зафиксирован 320 181 летальный исход, вылечились 1 908 065 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 550 294 человека. Далее идут Россия (290 678), Испания (278 188), Бразилия (255 368), Великобритания (246 406) и Италия (225 886).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (91 981), Великобритания (34 796), Италия (32 007), Франция (28 239) и Испания (27 709).

— Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране достигнут «невероятный прогресс» в разработке вакцины от коронавируса.

— В США заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила обязательств по обмену информацией о пандемии. Президент Штатов Дональд Трамп заявил: «Если ВОЗ не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования организации со стороны США постоянной и пересмотрю членство нашей страны в организации».

— В Бельгии началась вторая стадия снятия карантинных мер: открылись музеи, отдельные предприятия сферы услуг, парикмахерские и салоны красоты.

— В Турции с 23 по 26 мая будет действовать комендантский час в связи с пандемией коронавируса. Граждане старшего возраста смогут выходить на улицу с 24 мая в период с 14.00 по 20.00.

— Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики Евросоюза размером в 500 миллиардов евро.