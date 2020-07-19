Коронавирус в мире: главное на утро 19 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 19 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 14 427 731. Зафиксировано 604 963 летальных исхода, вылечились 8 618 100 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 833 271 человек. Далее идут Бразилия (2 075 246), Индия (1 077 864), Россия (765 437) и ЮАР (350 879).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (142 877), Бразилия (78 817), Великобритания (45 273), Мексика (38 888) и Италия (35 042).

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— Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.