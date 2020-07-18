Коронавирус в мире: главное на утро 18 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 18 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 14 194 140. Зафиксировано 599 416 летальных исходов, вылечились 8 470 275 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 770 012 человек. Далее идут Бразилия (2 048 697), Индия (1 040 457), Россия (759 203) и Перу (345 537).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (142 064), Бразилия (77 932), Великобритания (45 233), Мексика (38 310) и Италия (35 028).

— Индия стала третьей страной в мире, в которой коронавирус подтвердился у миллиона человек.

— Испанские ученые нашли новый ранний признак заражения коронавирусом. У нескольких пациентов обнаружили высыпания в ротовой полости, остальные признаки инфекции наступили только через 2 дня.

— 18 штатов США находятся в красной зоне из-за темпов распространения коронавируса, они должны вернуться к более строгим ограничительным мерам. Речь о штатах Алабама, Арканзас, Аризона, Айдахо, Айова, Канзас, Калифорния, Джорджия, Флорида, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Оклахома, Невада, Тенесси, Техас и Юта.