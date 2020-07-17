Коронавирус в мире: главное на утро 17 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 17 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 13 952 406. Зафиксировано 592 757 летальных исходов, вылечились 8 284 285 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 695 025 человек. Далее идут Бразилия (2 014 025), Индия (1 005 637), Россия (752 797) и Перу (341 586).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (141 118), Бразилия (76 822), Великобритания (45 119), Мексика (37 574) и Италия (35 017).

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