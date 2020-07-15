Коронавирус в мире: главное на утро 15 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 15 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 13 462 655. Зафиксировано 581 316 летальных исходов, вылечились 7 851 602 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 545 077 человек. Далее идут Бразилия (1 931 204), Индия (937 487), Россия (739 947) и Перу (333 867).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (139 143), Бразилия (74 262), Великобритания (44 968), Мексика (36 327) и Италия (34 984).

— Евросоюз может исключить Сербию и Черногорию из списка стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. По информации Reuters, это решение может быть мотивировано ситуацией с распространением коронавируса в этих странах. Сообщается, что предложение выдвинуто Германией и поддержано Францией, Испанией и Голландией.

— Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна практически вернулась к нормальной жизни после первой волны коронавируса, однако сейчас есть признаки наступления второй волны заболеваний.

— Хорватия открыла границы для туристов. Для въезда в страну необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, оформленную не позднее, чем за двое суток до поездки. В случае отсутствия данной справки туристам придется провести две недели на карантине.