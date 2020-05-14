Коронавирус в мире: главное на утро 14 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 14 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 429 922 человек. Зафиксировано 298 174 летальных исхода, вылечились 1 659 806 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 430 348 человек. Далее идут Испания (271 095), Россия (242 271), Великобритания (229 705), Италия (222 104) и Бразилия (190 137).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (85 197), Великобритания (33 186), Италия (31 106), Испания (27 104) и Франция (27 074).

— Германия и Австрия намерены полностью открыть границу с 15 июня. Также, Берлин отменит контроль на границах с Данией и Люксембургом.

— В Черногории с 15 мая отменяется комендантский час.

— Швейцария намерена открыть границы с Францией, Германией и Австрией с 15 июня.

— В Бразилии рекорд смертности за сутки — зафиксирован 881 летальный исход. Всего в стране 190 137 зараженных, умерли 13 240 человек.

— В Королевстве Лесото выявлен первый случай заражения коронавирусом.

— В Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусом. В данный момент в стране зарегистрировано 222 104 случая заражения, выписан 112 541 человек.

— Сенатор США Линдси Грэм внес законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.