Коронавирус в мире: главное на утро 14 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 14 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 13 240 427. Зафиксирован 575 601 летальный исход, вылечились 7 707 190 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 479 483 человека. Далее идут Бразилия (1 887 959), Индия (907 645), Россия (733 699) и Перу (330 123).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (138 247), Бразилия (72 921), Великобритания (44 830), Мексика (35 491) и Италия (34 967).

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил режим карантина в стране до конца июля в связи с эпидемиологической ситуацией.

— Иммунитет к коронавирусу может сохраняться у переболевших всего три месяца, заявили ученые Королевского колледжа Лондона. После этого срока концентрация антител к вирусу остается лишь у каждого пятого человека, что составляет 17 процентов.

— Представитель подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что меньше всего заражению коронавирусом подвержены дети до 10 лет. Также, по ее словам, они легче переносят заболевание.

— В Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений из-за роста случаев заболевания коронавирусом в штате. Закрываются бары, рестораны, кинотеатры, музеи и зоопарки.

— В Великобритании введен обязательный масочный режим, об этом сообщил премьер-министр государства Борис Джонсон. Мера станет обязательной с 24 июля, за нарушение предусмотрен штраф в размере 100 британских фунтов.