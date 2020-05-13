Коронавирус в мире: главное на утро 13 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 13 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 342 734 человек. Зафиксировано 292 893 летальных исхода, вылечились 1 602 569 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 408 636 человек. Далее идут Испания (269 520), Россия (232 243), Великобритания (226 463), Италия (221 216) и Франция (178 225).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (83 425), Великобритания (32 692), Италия (30 911), Франция (26 991) и Испания (26 920).

— Власти США решили изъять со складов и не использовать российские аппараты ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин пожара в больнице Санкт-Петербурга.

— Вице-президент США Майкл Пенс не намерен соблюдать самоизоляцию, несмотря на то, что его пресс-секретарь заразился коронавирусом.

— Власти Нью-Йорка планируют делать по 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки среди населения города.

— Власти Ливана объявили о том, что режим строгого карантина в стране будет действовать до 18 мая.

— Правительство Италии позволило региональным властям самостоятельно регулировать карантин. С 18 мая в стране могут начать работу бары и рестораны.

— Правительство Гонконга начало снабжать жителей многоразовыми защитными масками.

— В Казахстане отменили режим ЧП, введенный из-за распространения коронавируса.