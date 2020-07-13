Коронавирус в мире: главное на утро 13 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 13 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 13 041 695. Зафиксировано 571 660 летальных исходов, вылечились 7 588 092 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 413 995 человек. Далее идут Бразилия (1 866 176), Индия (879 466), Россия (727 162) и Перу (326 326).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (137 782), Бразилия (72 151), Великобритания (44 819), Мексика (35 006) и Италия (34 954).

— Рост смертности от COVID-19 ожидается в США в течение 2-3 недель, заявил помощник министра здравоохранения страны Бретт Жируар.

— Рекордные более чем 15 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в американском штате Флорида.

— Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса запретил продажу алкоголя, чтобы освободить места в больницах для больных COVID-19, и повторно ввел комендантский час из-за распространения инфекции.

— Венгрия со среды вновь вводит ограничения на въезд в страну с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

— Исследователи в Германии пришли к выводу о том, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения коронавирусом.

— Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия).