Коронавирус в мире: главное на утро 12 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 12 мая, общее число зараженных в мире достигло 4 256 076 человек. Зафиксировано 287 336 летальных исходов, вылечились 1 527 568 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 385 834 человека. Далее идут — Испания (268 143), Великобритания (223 060), Россия (221 344) и Италия (219 814).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (81 795), Великобритания (32 065), Италия (30 560), Испания (26 744) и Франция (26 643).

— Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения.

— Конституционный совет Франции утвердил в понедельник продление в стране режима ЧП в сфере здравоохранения до 10 июля.

— Правительство Перу разрешит во втором полугодии 2020 года бесплатный доступ туристов в святилище инков Мачу-Пикчу, расположенное в южном департаменте Куско, а также другие археологические памятники и природные зоны для оживления туризма, пострадавшего от кризиса нового коронавируса.

— Более 5 тысяч смертей, не учтенных в статистиках смертности от коронавируса в Нью-Йорке, могут быть прямо или косвенно связаны с пандемией, свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

— Заключенные в округе Лос-Анджелес пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы.

— Четырехдневный комендантский час вводится в 31 провинции Турции с 16 до 19 мая в связи с эпидемией коронавируса, заявил президент страны Тайип Эрдоган.