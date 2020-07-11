Коронавирус в мире: главное на утро 11 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:20 мск 11 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 12 631 786. Зафиксировано 562 889 летальных исходов, вылечились 7 336 489 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 291 786 человек. Далее идут Бразилия (1 804 338), Индия (822 603), Россия (713 936) и Перу (319 646).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (136 671), Бразилия (70 524), Великобритания (44 650), Италия (34 938) и Мексика (34 191).

— Ситуация с распространением коронавируса в Северной и Южной Америке продолжает ухудшаться. Рекордные показатели по количеству случаев заражения за сутки зафиксированы в Мексике, Аргентине и Колумбии, высокий рост уровня инфицированных наблюдается в США и Бразилии.

— Дубай объявил, что готов принимать всех иностранных туристов. Туристам необходимо иметь при себе отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанный не позднее, чем за четыре дня. Также, в самолете необходимо заполнить специальную форму о своем здоровье и скачать приложение, которое будет отслеживать местоположение.