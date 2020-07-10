Коронавирус в мире: главное на утро 10 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:20 мск 10 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 12 393 488. Зафиксирован 557 491 летальный исход, вылечились 7 224 882 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 219 999 человек. Далее идут Бразилия (1 759 103), Индия (794 842), Россия (707 301) и Перу (316 448).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (135 822), Бразилия (69 254), Великобритания (44 602), Италия (34 926) и Мексика (33 526).

— Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. Она заявила, что продолжит работу в режиме изоляции.

— По словам директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, мир находится в начале глобальной пандемии, а ситуация будет ухудшаться. Ученый заявил, что эпидемиологическая ситуация в Штатах вышла из-под контроля, крупные вспышки заражения коронавирусом наблюдаются в Бразилии, Южной Африке и Азии. Фаучи считает, что нет доказательств того, что вирус ослабевает. Ученый пришел к выводу, что вирус будет распространяться еще несколько месяцев.

— Ученые Института вирусологии города Ухань (Китай) обнаружили, что переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться со снижением уровня лимфоцитов в крови и проблемами восстановления иммунитета.