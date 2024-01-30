Координационный центр доменов объяснил сбой в зоне .RU

Пресс-служба Координационного центра доменов .RU/.РФ выступила с заявлением по поводу массового сбоя в работе интернета в России.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы», — говорится в заявлении центра.

30 января жители России начали жаловаться на глобальный сбой в работе провайдеров и мобильных операторов.

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой DNS-адреса при разрешении доменных имен.