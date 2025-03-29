Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Богатырские игры
Главная
Общество

29 марта, 19:02

Конюхов завершит плавание через два океана из-за поломки лодки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский путешественник Федор Конюхов не завершит одиночную экспедицию на весельной лодке «АКРОС» через два океана.

Об этом сообщается на сайте путешественника. Причиной приостановки на 114-й день плавания стала поломка лодки Конюхова в результате нескольких переворотов во время штормов в феврале. Ожидается, что 30-31 марта он будет эвакуирован на борт проходящего судна.

«На текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя. Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая — полностью вышел из строя блок управления автопилотом. Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе и она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведет к новым переворотам и критическим повреждениям», — говорится в сообщении.

Конюхов 5 декабря стартовал в проливе Дрейка, соединяющем южные части Атлантического и Тихого океанов. За 67 дней Конюхов пересек Южную Атлантику, став первым человеком в истории, кто сумел пройти подобный маршрут на весельной лодке. Предполагаемым местом финиша путешествия было побережье Западной Австралии.

Источник: Сайт Федора Конюхова
Федор Конюхов
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сын Марадоны: «Моего отца убили»

Дегтярев наградил мать Овечкина почетным знаком Министерства спорта РФ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости