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30 июля, 23:11

Конюхов пробыл почти три недели у Северного полюса, установив мировой рекорд

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Знаменитый путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции у Северного полюса. Он поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы».

Таким образом, Конюхов установил мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного центра путешествий Конюхова.

В общей сложности Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время он преодолел 239 км (149 миль).

«Федор Конюхов установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию», — говорится в сообщении.

Источник: ТАСС
Федор Конюхов
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