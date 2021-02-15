Конькобежец провалился под лед на канале в Амстердаме. И сорвал овацию

Погодные условия позволили любителям покататься на коньках в Голландии выйти на лед. Один из таких спосртменов-любителей решил прокатиться по одному из каналов.

Правда, он не рассчитал силы и провалился в том месте, где лед был тоньше. Зрители встретили его перфоманс овацией.