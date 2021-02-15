Конькобежец провалился под лед на канале в Амстердаме. И сорвал овацию
22:05
Погодные условия позволили любителям покататься на коньках в Голландии выйти на лед. Один из таких спосртменов-любителей решил прокатиться по одному из каналов.
Правда, он не рассчитал силы и провалился в том месте, где лед был тоньше. Зрители встретили его перфоманс овацией.
#Amsterdam #ijsnietoveralgoed #keizersgracht pic.twitter.com/mhZAuCQ9x6— Geertje (@ikkomuitdrenthe) February 14, 2021
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