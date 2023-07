Концерты и фестивали в Санкт-Петербурге летом 2023: афиша и расписание

Рассказываем, какие фестивали примет Санкт-Петербург этим летом.

Гостям и жителям Северной столицы предлагают зажечь под песни любимых исполнителей, посмотреть театральные представления и насладиться классической музыкой.

Фортепианный фестиваль Pianissimo

Категория: 12+

Дата: 24 июля — 14 августа 2023

Место: Государственный Эрмитаж

Цена: 2500 рублей

Молодые виртуозы Италии, Турции, Швейцарии и России выступят в Санкт-Петербурге этим летом. Музыканты исполнят лучшие произведения Шопена, Рахманинова, Чайковского, Моцарта и Шуберта.

Группа «Ундервуд». Фото Global Look Press

Фестиваль Host-Bike-Fest

Категория: 12+

Дата: 2 июля — 30 июля 2023

Место: Токсово, «Северный склон»

Цена: от 1200 рублей

Open air фестиваль для любителей байков и рока пройдет в последние выходные июля. В программе также будут развлекательная программа, интерактивы, сувенирная лавки и детская зона. Из артистов выступят: Проект «Горшенев», «Ундервуд», «План Ломоносова», «Бригадный Подряд», Ze Fish, Blansh.

Фестиваль уличных театров

Категория: 0+

Дата: 28 июля — 29 июля 2023

Место: Елагин остров

Цена: 300 рублей, есть льготы

Елагин остров на несколько дней превратится в огромную театрализованную площадку под открытым небом. Взрослым и детям предлагают посмотреть представления различных театральных коллективов. Участие примут: Инженерный театр АХЕ, театр клоунады «Микос», театр «Странствующие куклы Господина Пэжо», театр Vokrug.

IOWA. Фото Global Look Press

Фестиваль «Акустика счастья»

Категория: 12+

Дата: 29 июля — 30 июля 2023

Место: Юсуповский сад

Цена: от 3000 рублей

Юсуповский сад примет большой музыкально-гастрономический фестиваль. В нем примут участие популярные артисты: Мачете, Антон Беляев, «Моральный кодекс», IOWA, Uma2rman, ARTEMIEV и Fruktы. Гостей ждут лучшие блюда pop-up ресторанов, гастромаркет и посиделки на пледах.

Фестиваль «Дни африканской культуры и кино»

Категория: 12+

Дата: 25 июля — 28 июля 2023

Место: Ленфильм

Цена: бесплатно

Мероприятие приурочено к саммиту «Россия — Африка». Гостям покажут документальные и художественные фильмы современных африканских режиссеров. Помимо кино будет организован круглый стол с кинопродюсером из Уганды Набвангой Ай. Джи. Джи.

Фестиваль «Ритмы Африки»

Категория: +0

Дата: 29 июля 2023

Место: Московская площадь

Цена: бесплатно

Мероприятие пройдет в рамках саммита «Россия — Африка». В программе будут лекции, мастер-классы по плетению афрокосичек, блюда национальной кухни. Кульминацией вечера станет концерт, на котором прозвучат оригинальные композиции в исполнении африканских музыкальных коллективов.

Фестиваль «Танец без ума от себя и от любви»

Категория: +16

Дата: 29 июля — 30 июля 2023

Место: Дом Радио

Цена: от 1000 до 1500 рублей

В фестивале современного танца будут представлены два перформанса «Стая» и Water-Wonder. Абстрактный балет, красивая музыки и голоса — все сольется воедино. После выступления будет организовано общение с артистами и хореографами.

Фестиваль «Планета К-30»

Категория: 12+

Дата: 4 августа — 5 августа 2023

Место: Кожевенная линия, 30

Цена: 2100 рублей

За создание праздничной атмосферы будут отвечать музыканты и диджеи. Среди них: Shortparis, «Залпом», «Директор всего», Sofia Rodina, Bad Balance, Lovanda, Денис Симачёв, Timofey и другие.

Фестиваль «Столица водного туризма. Петровская акватория»

Категория: +6

Дата: 5 августа — 13 августа 2023

Место: Английская набережная

Цена: бесплатно

Гостям фестиваля предлагают посмотреть регаты, проход яхт «Балет на воде», шоу флайбордистов. После мероприятия будет организован музыкальный рейс на теплоходах по популярному прогулочному маршруту от акватории реки Фонтанки до выхода в Большую Неву.

Фото «Игора Драйв»

Фестиваль Garage Fest

Категория: 0+

Дата: 5 — 6 августа 2023

Место: автодром «Игора Драйв»

Цена: от 1600 рублей

Жителей Санкт-Петербурга ждут автогонки и любимая музыка. Помимо этого в программе будут лекции, выступления по мотокроссу, турнир по дрифту, презентация «формульных болидов», выставка уникальных дрэгстеров и промодов. Гостей будут развлекать известные артисты: Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Мари Краймбрери.

Рок-фестиваль «Окна Открой»

Категория: 16+

Дата: 5 августа 2023

Место: Парк 300-летия

Цена: от 1500 рублей

Северная столица примет 20-й рок-фестиваль «Окна Открой». Здесь выступят как культовые музыканты, так и начинающие. Среди них: «Алиса», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Калинов мост», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Ангел небес» и другие. Именно здесь в свое время засияли такие звезды, как «Король и Шут», «Сплин», «Пилот».

Фестиваль «Музыки мира»

Категория: 12+

Дата: 5 августа — 6 августа 2023

Место: Музей музыки

Цена: от 350 до 500 рублей

Международный этнический фестиваль представит большое количество этно-коллективов.

Именно в Музее музыки хранится ценная коллекция инструментов: ятаг, хомус, морин хуур, сопилка, цимбалы, балалайка. На мероприятии они будут звучать в современной аранжировке. Участники: Karde? T?rk?ler, Marat Taturas, Narek, Nytt Land, Алексея Ховалыга, Veri, Abiem Project. Также организаторы предлагают экскурсии, мастер-классы и уроки игры на народных инструментах.

Фестиваль JDM Fest

Категория: 12+

Дата: 6 августа 2023

Место: «Сад Меншикова»

Цена: от 900 до 1200 рублей

Концерт молодых рэп-исполнителей состоится в начале августа. На фестивале можно будет посмотреть выступления Shadowraze, Midix, Jzxdx. Приглашенными гостями станут Килджо, Madk1d, Torontokyo, Gitarakuru, Cupsize, Semmmyq.

Фестиваль «Random Fest»

Категория: 16+

Дата: 10 августа 2023

Место: «Двор Гостинки»

Цена: от 2200 рублей

Посмотреть выступления OG Buda, Платина, YUNGWAY, Boris Redwall, 4n WAY, Toxi$ можно на фестивале «Random Fest». Также в программе заявлены сюрпризы и развлекательная программа.

Фестиваль «Живой!»

Категория: 12+

Дата: 12 августа — 13 августа 2023

Место: «Сад Меншикова»

Цена: от 2500 рублей

Чтобы получить право выступить на 13-м музыкальном фестивале «Живой!», участники проходили отбор в течение года. Жюри отдали свои голоса следующим исполнителям: «Инкогнито», «Площадь Восстания», Екатерина Яшникова, Ravdina, Вера Ника, «Радиопомехи», Para Bellvm, TattooIN, Prvznst и Gonzo Fellaz.

Фестиваль Just Fest

Категория: 16+

Дата: 18 августа 2023

Место: «Двор Гостинки»

Цена: от 1500 до 3000 рублей

Фестиваль альтернативного рока Just Fest пройдет во Дворе Гостинки. На одной сцене выступят представители old school и new school рока. Участники: Jane Air, Neverlove, Пол Пунш.

Найк Борзов. Фото Global Look Press

Фестиваль Craft Picnic

Категория: 12+

Дата: 26 августа 2023

Место: Центральный парк им. Кирова

Цена: от 1200 рублей

Вкусная еда, напитки и музыка — такая программа ждет гостей вечера. Участники: «Биртман», «ОТАВА Ё», Radio.Kunst. Хедлайнером концерта станет Найк Борзов.

Гостям предложат поиграть во фрисби, бочче, бадминтон, настольные игры и квиз. Также будут мастер-классы, конкурсы и детские развлечения.