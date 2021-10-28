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Компания Facebook сменила название на Meta

28 октября, 22:49
Марк Цукерберг. Фото cafef.vn
Марк Цукерберг. Фото cafef.vn

Компания Facebook теперь будет называться Meta, сообщил ее основатель Марк Цукерберг.

О смене названия Цукерберг объявил на специальной презентации. Он сообщил, что целью компания будет активная работа с «метавселенной». Речь идет, в частности, о разработках с эффектом присутствия в виртуальной реальности.

«С этого момента мы будем первыми в метавселенной, — цитирует Цукерберга The Washington Post. — Не Facebook в первую очередь. Facebook — один самых используемых продуктов в мире. Но он не охватывает всего, что мы делаем. Сейчас наш бренд привязан к продукту, который не может представлять все, что мы делаем».

При этом сама социальная сеть сохранит название и будет по-прежнему называться Facebook.

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Евгений Петров все материалы автора
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