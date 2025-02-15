Комментатор Скворцов поблагодарил всех за поддержку

Комментатор Роман Скворцов поблагодарил всех за поддержку после происшествия в Новосибирске.

«Ребят, и девчата, естественно, я быстро! Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Скворцов в своем Telegram-канале.

49-летний Скворцов попал в больницу Новосибирска ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. 11 февраля стало известно, что в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту получения травм комментатором, у которого диагностировали ушиб головного мозга и гематому.

Подозреваемый в избиении Скворцова признал свою вину и позже был отпущен под подписку о невыезде. Сам журналист не выдвигает никаких обвинений.