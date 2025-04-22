Губерниев о Гашеке: «Клинический идиот. Пусть пишет следующее письмо в штаб-квартиру НАТО»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на заявление экс-вратаря сборной Чехии и члена Зала хоккейной славы Доминика Гашека, который обвинил бывшего президента России Дмитрия Медведева в публичной угрозе убийством.

Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Гашек в ответ отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письма, в которых заявил, что Медведев угрожает ему.

«Следующее письмо пусть напишет в штаб-квартиру НАТО, а лучше в Генштаб Чехии. Вообще должен сказать, что Гашеку надо обратиться в медицинские центры Карловых Вар и других городов страны, где ему смогут оказать достойную помощь. Потому что Гашек — клинический идиот», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

60-летний Гашек — олимпийский чемпион в составе сборной Чехии и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». В сезоне-2010/2011 он выступал за «Спартак» в КХЛ, после чего завершил карьеру.