Губерниев рассказал, что у него общего с президентом США Трампом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о том, что может быть у него общего с президентом США Дональдом Трампом.

Спортивный журналист отметил, что умозрительно относится к сравнениям с Трампом.

«С Трампом у нас может быть одно сходство: как ни крути, Дональд Трамп — представитель шоу-бизнеса. И все его главные успехи были связаны с этим. А поскольку я тоже некоторым образом в шоу-бизнесе, во многом мы с Трампом занимались одним делом. Сейчас он все-таки президент, и характер его занятий несколько иной», — цитирует Губерниева Sport24.

Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года.