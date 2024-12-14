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Сегодня, 09:45

Команда «НА ШУМЕ» представляет новый фильм

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Этот фильм «НА ШУМЕ» покажет, что такое настоящая дружба и как она способна менять мир. Знакомьтесь, комьюнити BEAM! — это группа ребят, которые решили возвести свою дружбу в абсолют и оставить после себя наследие. Они сделали невозможное. Музыкальный фестиваль на 20 000 человек с нуля | ПАРИ ФЕСТ | НА ШУМЕ | BEAM | PARI.

Вместе с ними мы залетели в столицу закатов — Нижний Новгород, — где парни организовали один из самых масштабных летних фестивалей 2024 года: «ПАРИ ФЕСТ».
Получилась не просто тусовка на 20 тысяч человек, а культурное событие с огромными перспективами. Главное, что ребята сделали это фактически с нуля. Звезды сложились правильно: желание создавать вместе, доверие со стороны компании PARI и стремление к мечте подарили миру новое культурное событие.

Букмекерская компания выступила партнером и соорганизатором данного мультиформатного мероприятия. Компания активно принимала участие в организации спортивных и лайфстайл-активностей, а также в создании уникальной атмосферы первого «ПАРИ ФЕСТА».

На знаменитой Стрелке расположились четыре сцены: с популярными музыкантами, с олдскульным хип-хопом, с электронной музыкой и экспериментальная сцена BEAM, на которой проходил батл по брейк-дансу.

Сильный лайнап из популярных артистов: Pharaoh, ATL, BUSHIDO ZHO, BIICLA, Антоха МС,THERR MAITZ, UMA2RMAN, Кассета, Ваня Дмитриенко, Недры, экспериментальные музыкальные направления и потрясные виды на город, крутые специалисты Dreamlaser, «Сила света». ПАРИ ФЕСТ — это фестиваль, который делают друзья для друзей. Это место объединяет самых классных, творческих и заряженных людей. Как говорится, пари во всех направлениях вместе с BEAM, НА ШУМЕ и PARI.

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