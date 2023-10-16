Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 13:15

Колосков: «Никто и никогда не говорил о том, что РФС должен лишиться членства в УЕФА»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «СЭ» поделился мнением о решении РФС не выходить из УЕФА.

«С 1945 года РФС, тогда ФФС, является членом УЕФА. Никто и никогда не говорил о том, что РФС должен лишиться членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций. РФС работал и будет работать», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее о том, что РФС остается в УЕФА, рассказал генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил Россию от участия в официальных матчах и турнирах.

1
Читайте также
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ считают нужным расширить список лиц, которым запрещено делать ставки
Новости
RSS RSS
Все новости