Кокорин выразил соболезнования в связи со смертью популярного блогера
18:40
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выразил соболезнования в связи со смертью блогера Саида Губденского. Футболист опубликовал соответствующий пост в Instagram.
Пост Александра Кокорина. Фото Instagram
20 ноября в центре Москвы, на Кутузовском проспекте, произошла авария с участием нескольких машин. В одной них находился популярный автоблогер Саид Губденский — он погиб.
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