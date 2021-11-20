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Кокорин выразил соболезнования в связи со смертью популярного блогера

18:40
Пост Александра Кокорина. Фото Instagram
Пост Александра Кокорина. Фото Instagram
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выразил соболезнования в связи со смертью блогера Саида Губденского. Футболист опубликовал соответствующий пост в Instagram.

Пост Александра Кокорина. Фото Instagram
Пост Александра Кокорина. Фото Instagram

20 ноября в центре Москвы, на Кутузовском проспекте, произошла авария с участием нескольких машин. В одной них находился популярный автоблогер Саид Губденский — он погиб.

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Иван Шитик все материалы автора

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