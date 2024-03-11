Когда следующие длинные выходные в 2024 году: производственный календарь на апрель и май

Опубликован график праздников и выходных в 2024 году

Длинные выходные в честь дня Праздника Весны и Труда начнутся в апреле.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. Публикуем даты следующих длинных выходных в 2024 году.

Праздник Весны и Труда 1 мая

В апреле у россиян будет одна шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля (с понедельника по субботу). А следом уже последуют четырехдневные выходные в связи с Праздником Весны и Труда. Таким образом, выходными назначены на следующие даты: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День Победы 9 мая

С 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье) в России граждане будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

Производственный календарь на весь год читайте в нашем материале.