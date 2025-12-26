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26 декабря 2025, 13:00

Когда последний рабочий день в 2025 году и длительность новогодних каникул

Названы даты новогодних каникул в 2026 году
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

По постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, россиян ждут длинные новогодние праздники — 12 дней.

В 2025 году новогодние праздники начнутся в среду, 31 декабря, и закончатся в воскресенье, 11 января. Граждане России будут отдыхать 12 дней. Таким образом, грядущие новогодние праздники станут одними из самых длительных за последние годы.

Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января.

Традиционные выходные в субботу и воскресенье, 3 и 4 января, будут перенесены на другие даты: 9 января (пятница) и 31 декабря (среда).

В 2026 году будет 247 рабочих дней, выходных и праздничных — 118 (при пятидневной рабочей неделе).

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