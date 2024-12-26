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Когда последний рабочий день в 2024 году и длительность новогодних каникул

Опубликован производственный календарь на 2025 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото EyeEm Mobile GmbH, iStock

В 2025 году у россиян, которые работают по графику 5/2, будут длинные выходные в связи с Новым годом и православным Рождеством. Ранее в России отдыхали 10 дней, а в этом году ждут 11-дневные праздники. Они начнутся раньше обычного — в воскресенье, 29 декабря, а завершатся в среду, 8 января.

При этом в конце декабря 2024 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с понедельника, 23 декабря, по субботу, 28 декабря. Таким образом, последним рабочим днем в 2024 году станет суббота. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на другие даты: 4 января — на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря.

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