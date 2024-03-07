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7 марта, 10:45

Когда первый рабочий день после праздников 8 марта

Утвержден производственный календарь на 2024 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото macarosha/istockphoto.com
Россияне будут отдыхать три дня в связи с Международным женским днем.

В первый весенний месяц ежегодно в России празднуется Международный женский день, который отмечается 8 марта. Этот день является нерабочим для россиян.

В 2024-м году 8 марта выпадает на пятницу. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье), а четверг, 7 марта будет сокращенным рабочим днем.

Первым рабочим днем после длинных выходных станет понедельник, 11 марта.

В общей сложности в марте будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Актуальную версию праздничных и выходных дней на 2024 год читайте в нашем материале.

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