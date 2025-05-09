Статьи
9 мая, 13:00

Когда первый рабочий день после Дня Победы и праздника 9 мая

Первым рабочим днем после праздников в связи с Днем Победы станет 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Первым рабочим днем после длинных праздников в связи с Днем Победы станет понедельник, 12 мая.

Традиционно День Победы отмечается 9 мая. В 2025 году дата выпадает на пятницу.

Россияне начали отдыхать уже в четверг, 8 мая, за счет перенесенного со Дня защитника Отечества выходного. Таким образом, праздники в честь Дня победы длятся с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье). Перед длинными выходными — трехдневная рабочая неделя с 5 мая (понедельник) по 7 мая (среда).

В мае 2025 года будет всего 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.

Следующий государственный праздник — День России, который отмечается 12 июня.

