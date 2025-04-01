Когда начнутся майские праздники, сколько продлятся выходные, когда на работу: производственный календарь 2025 года

В мае 2025 года 31 календарный день, из которых 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.

Праздник весны и труда (1 мая)

В связи с Праздником весны и труда, который традиционно отмечается 1 мая, в 2025-м у россиян будет четыре выходных дня. В этом году праздник выпадает на четверг, таким образом, выходные продлятся до воскресенья, 4 мая (включительно). Рабочими днями на неделе будут дни с 28 апреля (понедельник) по 30 апреля (среда).

День Победы (9 мая)

День Победы, который традиционно отмечается 9 мая, в 2025 году приходится на пятницу, но отдыхать россияне начнут уже 8 мая за счет перенесенного с 23 февраля (День защитника Отечества) выходного. Таким образом, праздники продлятся с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье). Перед длинными выходными будет трехдневная рабочая неделя с 5 мая (понедельник) по 7 мая (среда).

Сокращенных рабочих дней перед праздниками не предусмотрено.