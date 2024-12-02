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Когда начинаются новогодние праздники: календарь выходных дней в декабре 2024 и январе 2025

Новогодние праздники 2025: сколько дней отдыхаем
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото ErmakovaElena, iStock
По постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, россиян ждут длинные новогодние праздники — 11 дней.

В 2024-м году новогодние праздники начнутся раньше обычного. В конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Затем начнутся праздничные выходные — с 29 декабря по 8 января. Таким образом, граждане России будут отдыхать 11 дней.

Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Традиционные выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря. Данный перенос праздничных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

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