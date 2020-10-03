«Когда эти козлы прекратят травить Россию?!» Эмоциональная реакция Губерниева на ЧП на Камчатке

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на чрезвычайное происшествие на Камчатке. Из-за разлива нефтепродуктов тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки. По оценкам специалистов, в воде повышено содержание нефтепродуктов.

«Господи, когда же эти козлы прекратят травить Россию... Моя любимая Камчатка! Будьте вы прокляты, суки-загрязнители! Министр Кумарков — иди, окунись в океан, умник!», — написал Губерниев.